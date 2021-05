Les casques bleus russes assurent la sécurité de 80 pèlerins qui se rendent au monastère d’Amaras sur la ligne de démarcation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration trilatérale des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie du 9 novembre 2020, les soldats de la paix russes continuent d’aider au rétablissement de la vie pacifique dans le Haut-Karabakh.

Le personnel militaire du contingent russe de maintien de la paix a assuré dimanche la sécurité de la visite du monastère chrétien d’Amaras par un autre groupe de pèlerins au nombre de 80 personnes. Ces personnes sont venues de la ville de Stepanakert et des villes et villages voisins du monastère.

« Merci beaucoup d’être ici, de nous garder en sécurité. Nous vous sommes très reconnaissants et souhaitons que vous soyez toujours là », a déclaré la pèlerine Vesmira Gabrielyan. « Que Dieu vous bénisse et souhaite que tout aille bien pour vous, et que la paix règne toujours sur notre terre natale », a-t-elle ajouté.

À la suite de la signature d’un accord de cessez-le-feu, après la fin des hostilités, le monastère d’Amaras, datant du début du Moyen Âge, se trouvait à proximité immédiate de la ligne de démarcation. Le personnel militaire du contingent russe de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh assure régulièrement la sécurité des pèlerins qui souhaitent visiter ce sanctuaire.



Conformément aux accords spécifiés dans la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie, du Président de la République d’Azerbaïdjan et du Premier ministre de la République d’Arménie, à partir de 00h00 (heure de Moscou) le 10 novembre 2020, un cessez-le-feu complet et toutes les hostilités dans le Haut-Karabakh ont été annoncés.

Pour surveiller le cessez-le-feu et les opérations militaires, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.

La base du contingent de maintien de la paix russe est constituée d’unités de la 15e brigade motorisée séparée de fusiliers (maintien de la paix) du district militaire central.

