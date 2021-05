13e but de l’Arménien Henrikh Mkhitaryan en championnat d’Italie cette saison avec l’AS Rome

13 e but de l’Arménien Henrikh Mkhitaryan en championnat d’Italie cette saison avec l’ AS Rome

Hier soir lors de la 38e et dernière journée du championnat d’Italie, l’AS Rome a été réaliser le match nul contre Spezia. Et c’est l’interniational arménien Henrikh Mkhitaryan qui a donné le point du match nul à l’AS Rome. L’Arménie a marqué à la 85e minute du match alors que son club était mené 2-1. Le but de cette égalisation, œuvre d’Henrikh Mkhuitaryan était le 13e but de l’Arménie sous les couleurs de l’AS Rome dans le présent championnat italien. Henrikh Mkhitaryan ayant également à son actif 11 passes décisives. L’AS Rome finit à la 7e place au classement final. Selon les médias italiens, malgré l’arrivée de l’entraîneur José Mourinho, Henrikh Mkhitaryan désire rester à Rome.

Krikor Amirzayan