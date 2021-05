La Pentecôte - Հոգեգալուստ

La Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề hêméra, « cinquantième jour »), en arménien Հոգեգալուստ [Hokékalousd /Venue de l’esprit], est la fête qui célèbre la descente du Saint Esprit (troisième personne de la Trinité divine) le cinquantième jour à partir de Pâques sur les disciple de jésus, dont les Douze apôtres, et la Sainte Mère de Dieu. Cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres.

Evangile du Jour : Saint Jean, Chapitre 24, versets 25-31

« Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi ; mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné. Levez-vous, partons d’ici ».

A consulter : La Pentecôte dans l’art d’Orient, les enluminures arméniennes, par Anne- Marie VELU, préface de Bernard Coulie.

Sahag Sukiasyan