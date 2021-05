Le MAE arménien se félicite du vote sur la Turquie

Commentaire du Chef de la Mission de la République d’Arménie auprès de l’Union européenne, l’Ambassadeur Anna Aghadjanian concernant l’adoption de la résolution-rapport annuelle du Parlement européen sur la Turquie

Nous saluons les appels lancés par le Parlement européen dans son rapport annuel sur la Turquie, en particulier ceux visant à reconnaître le génocide arménien et à s’abstenir de toute propagande anti-arménienne. Nous demandons instamment à la Turquie de respecter ces appels, notamment en s’abstenant de toute action ou rhétorique susceptible d’aggraver la tension dans le Caucase du Sud, en défendant les droits des minorités ethniques et religieuses vivant en Turquie, y compris les citoyens d’origine arménienne et les chrétiens, ainsi qu’en mettant en place de toute urgence une législation complète contre la discrimination.

La résolution du Parlement européen condamne fermement le transfert de militants et de mercenaires des groupes djihadistes du nord de la Syrie vers la Libye et la zone de conflit du Nagorny-Karabakh.

Il convient de noter que le Parlement européen demande à l’UE et à ses États membres d’examiner la possibilité d’ajouter le mouvement extrémiste « Loups gris » à la liste des organisations terroristes de l’UE et d’interdire les activités de ses associations dans les pays de l’UE. L’UE et ses États membres sont invités à surveiller étroitement leurs activités et à contrer leur influence, qui est particulièrement menaçante pour les personnes d’origine kurde, arménienne ou grecque et pour toute personne qu’ils considèrent comme un opposant.