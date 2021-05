Le MAE arménien approuve le vote sur les prisonniers

Commentaire du ministère des Affaires arméniennes sur l’adoption par le Parlement européen d’une résolution sur les prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Le 20 mai, le Parlement européen a adopté à une majorité écrasante une résolution sur les prisonniers de guerre arméniens détenus par les Azerbaïdjanais, qui aborde également le contexte plus large du conflit du Haut-Karabakh et de la sécurité régionale.

La résolution stipule une demande claire de libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers de guerre et civils arméniens capturés pendant ou après la guerre. Un appel est adressé au gouvernement azerbaïdjanais pour qu’il fournisse une liste exhaustive de toutes les personnes détenues en captivité, des informations sur leur santé, y compris celles qui sont mortes en captivité.

Dans le même temps, une grave préoccupation a été exprimée au sujet de rapports crédibles selon lesquels des prisonniers de guerre arméniens et d’autres personnes captives ont été et sont détenus dans des conditions dégradantes, et qu’ils ont été soumis à des traitements inhumains et à la torture. Dans ce contexte, le Parlement européen condamne tous les cas de torture et de disparitions forcées.

La résolution appelle également à s’abstenir de toute rhétorique ou action hostile visant à aggraver la situation, et condamne l’ouverture du soi-disant « parc à trophées » à Bakou, en demandant instamment qu’il soit fermé sans délai.

La nécessité de garantir l’accès de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, la sécurité des Arméniens de l’Artsakh et le patrimoine culturel de l’Artsakh est soulignée.

La nécessité d’un règlement du conflit du Haut-Karabakh sous les auspices de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE et sur la base des principes fondamentaux qu’ils ont présentés, notamment l’égalité des droits et l’autodétermination des peuples, dans le but de déterminer le statut futur du Haut-Karabakh, a également été soulignée.

Les dispositions du Parlement européen sur le conflit du Haut-Karabakh, y compris les questions humanitaires, sont extrêmement importantes. Le Parlement européen a déclaré que les violations du droit humanitaire par l’Azerbaïdjan équivalent à une disparition forcée. Les violations susmentionnées constituent des crimes de guerre et l’Arménie prendra les mesures nécessaires pour traduire les auteurs de ces crimes devant la justice internationale.

La résolution indique clairement qu’en faisant intrusion sur le territoire de l’Arménie le 12 mai, l’Azerbaïdjan a violé le droit international et l’intégrité territoriale de l’Arménie. Dans ce contexte, une préoccupation particulière a été exprimée à l’égard des déclarations des représentants azerbaïdjanais, y compris le président, qui semblaient soulever des revendications territoriales et menacer de recourir à la force. Le Parlement européen considère ces actions de l’Azerbaïdjan comme des mesures visant à saper les efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Cette résolution du Parlement européen prouve une fois de plus qu’il est impossible de résoudre le conflit du Haut-Karabakh par la force et de priver le peuple de l’Artsakh de ses droits inaliénables, y compris le droit à l’autodétermination.