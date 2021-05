A ne pas manquer la sortie du film d’espoir et de paix « Si le vent tombe » qui vient en écho aux horreurs subies par le peuple arménien. Rappelons donc à 🇹🇷 et 🇦🇿ce que le poète 🇦🇲 Chiraz écrivait : -Éternels nous sommes comme nos montagnes et vous passerez comme des vents fous ! pic.twitter.com/4UpznzoMr0

— Alexis Govciyan (@AGovciyan) May 23, 2021