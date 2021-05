Les prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan ont transmis des messages vidéo à leurs familles par le Comité de la Croix Rouge internationale

A Bakou, le Comité de la Croix Rouge internationale continue de rendre visite aux prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan a indiqué Zara Amatouni la représentant du bureau à Erévan du Comité de la Croix Rouge internationale. Zara Amatouni a affirmé que les liens avec les prisonniers de guerre Arméniens et leurs familles étaient réguliers et les message par vidéos de ces prisonniers étaient transmis à leur famille par le Comité de la Croix Rouge internationale avec son bureau à Erévan. Cette dernière tente maintenant de renvoyer les messages des familles aux prisonniers de guerre Arméniens détenus depuis plus de six mois en Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan