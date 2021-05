Violences massives à Tbilissi la capitale de la Géorgie entre Azéris et Kurdes

La Géorgie a fort affaire avec sa minorité azérie… il y a quelques jours une bagarre générale avec des dizaines d’individus avait opposé Géorgiens et Azéris dans la ville géorgienne de Dmanis. Hier c’est au tour de Tbilissi la capitale géorgienne d’être le théâtre de heurts massifs entre Azéris et Kurdes au cours desquels un Azéri de 32 ans a trouvé la morte. Les violences entre Azéris et Kurdes ont par ailleurs fait plusieurs dizaines de blessés. Encore une affaire qui témoigne de cette Géorgie gangrénée par les violences et incivilités de ses minorités nationales.

Krikor Amirzayan