Le documentaire choc sur Les Justes Turcs

Simples bergers ou chefs d’entreprise, soldats ou officiels de l’empire ottoman, ces Justes Turcs ont désobéi aux ordres de déportations et de massacres, au

péril de leurs vies. Mais leurs actes de résistance qui font d’eux des « Schindlers turcs » restent jusqu’à ce jour méconnus et même niés par l’histoire officielle turque. Ce sont les Justes Turcs.

Le 25 mai, un documentaire diffusé sur la chaine LCP leur sera consacré sous le Les Justes turcs . Co-réalisé par Romain Fleury - nous avions déjà diffusé une interview il y a un an -, il raconte l’histoire de ces Turcs qui, face aux ordres de massacres des Arméniens en 1915, ont décidé de désobéir. Ils se sont élevés contre l’injustice, au risque de leur vie.



Descendant d’une famille arménienne sauvée par des Justes, le narrateur exhume ces récits d’entraide, nés au cœur de la barbarie, rappelant qu’aucun crime, si atroce soit-il, n’empêche l’humanité de se manifester. Il se rend en Arménie à la recherche d’autres familles qui comme la sienne doivent la vie à des Turcs, en Belgique, où il poursuit ses recherches et rencontres et en Turquie, où les descendants de Justes osent témoigner de leur histoire familiale, malgré les risques encourus à parler du génocide arménien dans ce pays.



Tout au long du documentaire, place est faite à des récits d’entraide et d’humanité nés au cœur même de la barbarie, rappelant qu’aucun crime, si atroce soit-il, n’empêche l’humanité de se manifester.

Le documentaire diffusé à trois reprises sera suivi d’un débat auquel participeront Ariane Bonzon, journaliste et essayiste française, spécialiste de la Turquie, auteur de Dialogue sur le tabou arménien (Liana Levi), Ahmet Insel, économiste, éditeur, journaliste et politologue turc, auteur de La nouvelle Turquie d’Erdogan (La Découverte), Michel Marian , philosophe et essayiste, auteur de L’Arménie et les Arméniens en 100 questions. Les clés d’une survie (Tallandier),

LES JUSTES TURCS

Mardi 25 mai à 20h30

Mercredi 1er juin à 00h30

Vendredi 25 juin à 20h30

Documentaire écrit et réalisé par Laurence d’Hondt et Romain Fleury

Durée : 52’ / Année : 2019