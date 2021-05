Pachinian demande la création d’un marché unique de l’énergie

Le Premier ministre Nikol Pashinian a de nouveau appelé le 21 mai à la création d’un marché unique de l’énergie qui pourrait faire baisser le coût du gaz naturel russe importé par l’Arménie et les autres membres de l’Union économique eurasienne (UEE).

Le prix du gaz est actuellement beaucoup plus bas pour les consommateurs russes que pour les autres États ex-soviétiques qui composent le bloc commercial dirigé par la Russie. Deux d’entre eux, l’Arménie et le Belarus, ont déclaré que cette situation désavantageait leurs entreprises manufacturières tributaires du gaz par rapport à leurs concurrents russes. Au cours de l’année écoulée, ils ont fait pression sur Moscou pour qu’elle accepte d’uniformiser les tarifs énergétiques de l’UEE.

Le président russe Vladimir Poutine s’y est publiquement opposé en mai 2020, laissant entendre qu’Erevan et Minsk devaient d’abord accepter une intégration économique plus poussée avec Moscou, qui se traduirait par un « budget et un système de taxation uniques » pour tous les États membres de l’UEE.

M. Pashinian a insisté sur cette idée lorsqu’il s’est exprimé lors d’un sommet virtuel de l’UEE auquel participait M. Poutine. « Nous attachons une grande importance à la formation du marché commun du gaz de l’union », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizstan devraient également s’entendre sur des droits de transit « non discriminatoires » pour le gaz qu’ils importent de pays tiers.

M. Pashinian a noté que la création d’un « marché commun des biens et des services à part entière » est entravée non seulement par des différences entre les États membres de l’UEE, mais aussi par « certaines difficultés objectives ». « Nous continuons à chercher des solutions constructives », a-t-il déclaré.

