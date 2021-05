Aucun territoire n’aurait été cédé à Bakou selon un officiel

Un législateur pro-gouvernemental a réaffirmé que le Premier ministre Nikol Pashinian n’a pas secrètement accepté de céder un quelconque territoire arménien à l’Azerbaïdjan, dans le cadre de la démarcation de la frontière entre les deux États proposée par la Russie.

M. Pashinian a admis le 20 mai que Moscou avait rédigé en début de semaine un accord sur la création d’une commission intergouvernementale arméno-azerbaïdjanaise chargée de délimiter et de démarquer la frontière. Mais il a catégoriquement nié l’existence de protocoles secrets à l’accord qui engageraient Erevan à faire des concessions territoriales majeures à Bakou.

Les dirigeants de l’opposition et les autres critiques du gouvernement arménien n’ont pas été convaincus par ces assurances et ont renouvelé leur demande de démission immédiate de M. Pashinian.

Ruben Rubinian, président de la commission des relations étrangères du Parlement arménien, a également rejeté les affirmations selon lesquelles il y aurait un accord secret avec Bakou sur la frontière.

« Je tiens à vous dire clairement qu’il n’existe aucun accord, même oral, sur le retour ou l’échange de villages ou la cession de territoires, a-t-il déclaré aux journalistes. Une telle question n’a pas fait l’objet de discussions ».

Rubinian a également souligné qu’Erevan continuera de subordonner la signature de l’accord rédigé par la Russie au retrait des forces azerbaïdjanaises des zones frontalières arméniennes qu’elles ont occupées depuis une dizaine de jours.

La Russie a proposé la création de la commission sur la délimitation et la démarcation de la frontière dans le cadre de ses efforts visant à mettre fin à une impasse militaire arméno-azerbaïdjanaise persistante causée par les mouvements de troupes azerbaïdjanaises dans plusieurs sections de la frontière.

Dans des remarques qui semblaient principalement adressées aux partis arméniens, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a exhorté le 21 mai toutes les parties prenantes à ignorer les rapports non confirmés concernant la crise frontalière et les solutions possibles.

« Cette question est si sensible et les efforts pour résoudre cette situation sont si sérieux qu’il faut réagir à ces rapports frivoles avec beaucoup de retenue et ne suivre que les sources officielles », a déclaré M. Peskov, selon les agences de presse russes.

Erevan affirme que les forces azerbaïdjanaises ont avancé de plusieurs kilomètres dans les provinces arméniennes de Syunik et Gegharkunik les 12 et 13 mai. L’armée arménienne y a envoyé des renforts pour tenter de stopper et d’inverser ces avancées. Aucune fusillade ou escarmouche entre les deux parties n’a été signalée jusqu’à présent.

La partie azerbaïdjanaise a nié avoir pénétré en territoire arménien, affirmant que ses troupes avaient simplement pris de nouvelles positions du côté azerbaïdjanais de la frontière.

M. Pashinian a déclaré le 20 mai qu’entre 500 et 600 soldats azerbaïdjanais étaient toujours stationnés à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Arménie. Le ministère arménien de la Défense a indiqué le lendemain que la situation dans cette région restait largement inchangée mais « stable ».

L’épicentre de l’affrontement est une zone montagneuse située à environ 10 kilomètres au nord de la ville de Goris, dans le Syunik. Selon le gouverneur de Syunik, Melikset Poghosian, trois douzaines de soldats azerbaïdjanais ont avancé le 20 mai vers le village arménien de Khoznavar, situé juste à l’est de cette zone.

Les habitants de Khoznavar ont confirmé l’information. Ils ont déclaré que les enfants et les personnes âgées vivant dans le village ont été évacués pour des raisons de sécurité.

Les bergers locaux ont déclaré avoir été les premiers à remarquer les militaires azerbaïdjanais alors qu’ils faisaient paître leur bétail sur les collines voisines.

« Nous nous sommes approchés d’eux, pensant qu’il s’agissait de nos hommes », a déclaré l’un d’eux au service arménien de RFE/RL. Nous avons alors vu qu’ils ne portaient pas d’uniformes [arméniens] et ne disaient rien. L’un d’eux m’a fait signe de m’éloigner".

Les habitants ont déclaré que Khoznavar, qui compte environ 400 habitants et dépend fortement de l’élevage, risque désormais de perdre la plupart de ses pâturages.

Le Comité d’enquête arménien a déclaré le 20 mai que les troupes azerbaïdjanaises ont été contraintes la veille de se retirer de ces pâturages en fin de journée après s’être battues avec les soldats arméniens qui gardaient Khoznavar. Onze Arméniens ont été blessés dans cet affrontement, a indiqué l’organisme chargé de l’application de la loi, ajoutant qu’il s’est produit du côté arménien de la section locale de la frontière.

Les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas fait état d’incidents violents ni de commentaires sur les mouvements de troupes dans cette zone à la date du 20 mai soir.

