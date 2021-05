Paul Stronski : L’Azerbaïdjan peut devenir un partenaire très difficile pour les Etats-Unis

La politique américaine dans le Caucase du Sud n’a pas beaucoup changé depuis l’arrivée au pouvoir du président Joe Biden. C’est ce qu’a déclaré Paul Stronski, chargé de recherche au Carnegie Endowment for International Peace, lors du premier forum arméno-américain de sciences politiques qui s’est tenu samedi à Erevan.

Selon M. Stronski, le Caucase du Sud est une région très éloignée avec laquelle les États-Unis n’entretiennent pas de relations commerciales aussi actives qu’avec d’autres régions, et ces relations sont donc maintenues en lien avec les problèmes liés à l’effondrement de l’URSS depuis les années 1990.

Mais il ne faut pas oublier que l’environnement géopolitique change rapidement, et l’administration Biden réagira aux événements, à la guerre et à la nécessité de stabiliser la région, a ajouté l’analyste.

M. Stronski a noté que, selon lui, les États-Unis devraient continuer à s’engager dans les questions du Caucase du Sud.

Parlant de la région, Paul Stronski a noté que des élections législatives anticipées approchent en Arménie, et les Etats-Unis espèrent que les changements positifs en Arménie en termes d’élections se poursuivront.

Toutefois, selon l’analyste, l’Azerbaïdjan peut devenir un partenaire difficile pour les États-Unis.