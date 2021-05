Azerbaïdjan : Le silence est d’Or

En premier lieu saluons la très belle performance la chanteuse Barbara Pravi qui représentait la France à la 65e édition du Concours Eurovision de la chanson à Rotterdam avec Voilà !, arrivant seconde derrière l’Italie.

Mais, nous concernant, sachant que l’Arménie ne participait pas au concours cette année, restait à voir comment Stéphane Bern et Laurence Boccolini allaient commenter la prestation de la chanteuse azérie Efendi... Et justement cette compétitrice succédait à Barabara Pravi à la 21e place.

En vérité, nous savons que Stéphane Bern soutient la cause arménienne. Mais dans l’application de son devoir de réserve, il dira :« Je vais dire peu de choses sur l’Azerbaïdjan parce que l’Arménie n’est pas là et je ne fais pas de politique quand on parle de l’Eurovision. »

A la fin des prestations, Il s’agit pour le public de passer aux votes. C’est l’instant de rappeler le numéro de téléphone à contacter pendant que défile la liste et les numéros des pays participants. Stéphane Bern et Laurence Boccolini se sont attachés à bien rappeler le fameux numéro à l’apparition à l’écran du nom des pays concernés...jusqu’au moment où, arrivé à l’Azerbaïdjan un assourdissant silence s’est fait ressentir. Ni l’un, ni l’autre ne rappelleront le numéro de téléphone à joindre concernant l’Azerbaïdjan.