Le blogueur Alexandre Lapshin a ouvert un compte à Artsakhbank pour recevoir les 30 000 euros de l’Azerbaïdjan condamné par la Cour européenne des droits de l’homme

Le célèbre blogueur russo-israélien Alexandre Lapshin a ouvert un compte auprès de la banque arménienne Artsakhbank (Banque de l’Artsakh). « J’ai ouvert ce compte à Artsakhbank car sur décision du tribunal européen de Strasbourg, l’Azerbaïdjan doit me transférer 30 000 euros » a écrit Alexandre Lapshin sur sa page facebook.

Rappelons que le 20 mai la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasboug a reconnu les autorités azéries comme coupables d’avoir attenté à la vie du blogueur Alexandre Lapshin et condamné l’Azerbaïdjan à lui verser 30 000 euros de dédommagement du préjudice subi. Suite à un séjour en Artsakh, Alexandre Lapshin était devenu l’ennemi de Bakou dont les services avec l’aide de la Biélorussie l’avaient enlevé pour l’emmener en Azerbaïdjan et l’emprisonner illégalement.

Krikor Amirzayan