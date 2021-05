Le statut de l’Artsakh et les enjeux géostratégiques, par Sam Tilbian

S’exprimant lors de sa récente visite à Erevan des 5 et 6 mai, le MAE russe Lavrov a déclaré que l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont désormais également engagés dans la démarcation et la délimitation de leur frontière INTERNATIONALEMENT RECONNUE.

De son côté, le MAE arménien Ayvazian a réitéré la position officielle de l’Arménie selon laquelle LE CONFLIT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉSOLU TANT QUE LES PARTIES EN CONFLIT NE S’ENTENDENT PAS SUR LE STATUT DU KARABAKH.

Le Groupe de Minsk, depuis 30 ans entend arbitrer le conflit selon deux principes : l’intangibilité des frontières et le droit des peuples à l’autodétermination.

Estimant qu’il y a lieu de procéder par étapes, les principes de Madrid ont été élaborées selon les desideratas de Bakou, et les principes de Madrid sont à juste titre considérés par l’Artsakh comme un marché de dupes.

Mr Fassier le représentant de la France au Groupe de Minsk était très clairvoyant en déclarant :

« La guerre n’est pas une option. UNE NOUVELLE GUERRE NE VA PAS CHANGER L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE et ne fera qu’’aggraver davantage le problème, »

L’HISTOIRE - LA GÉOGRAPHIE ET LES FRONTIÈRES

Sans remonter à l’antique royaume d’Ourartou, à l’Empire de Tigran le Grand, et aux Principautés et Royaumes d’Arménie, nous examinerons l’Histoire et la Géographie depuis l’irruption des « tribus nomades, métisses, habitant des tentes d’origine inconnue » telles que définies par le politologue Stepan Hasan-Jalalyan ( probable descendant d’ Hasan Ier le Grand, prince de Khatchen ) dans sa tribune « Pour valoir ce que de Droit - Nouvelles d’Arménie en Ligne (armenews.com) »

En 1116, Hasan Ier le Grand prince de Khatchen acquiert par mariage le royaume de Siounie, l’un des rares îlots arméniens indépendants ayant échappé à l’invasion seldjoukide.

Puis vers 1175, les Orbélian obtiennent par le roi de Géorgie le fief du Sionie et les Zakarian la principauté de Gandzak, lieu de naissance vers 1200 de Kirakos, l’auteur d’une “Histoire des Arméniens”, avec une description détaillée des événements de son époque.

Ils règnent sur la région jusqu’à l’annexion de leurs principautés par les mongols Timourides en 1437.

Les princes du Siounie et de l’Artsakh ne retrouveront une certaine autonomie que sous les Qara Qoyunlu au milieu du XVe siècle avec le titre de méliks de Khatchen.

C’est ainsi que durant six siècles, sans discontinuité, du début du 13e siècle jusqu’au début du 19e siècle, le cinq mélikats arméniens vont régner sur l’Artsakh sous suzeraineté iranienne, jouant des rivalités entre les dynasties, perse Séfévide, Afcharide originaire du Turkestan, Zand d’origine kurdo-persane, Kadjar d’origine turkmène, toutes opposées aux Ottomans qui occuperont l’Azerbaïdjan et la totalité de la Transcaucasie en 1724 durant une période de vingt ans, jusqu’à ce que le petit-fils du Shah Abbas les expulse.

C’est à cette période que David Bek combat l’occupation ottomane et obtient l’indépendance du Karabagh.

En 1750, le Mélik Shahnazarian III, dont la mère était une princesse azérie n’hésite pas à s’allier avec le chef de la tribu turcomane des Djevanshirs, et à s’emparer du khanat du Karabagh indépendant. Il déclenche une guerre sanglante contre les méliks arméniens, jusqu’en 1798, lorsque des méliks vont à Saint Pétersbourg pour implorer l’aide de l’Empire Russe, ce qui donnera lieu à la guerre russo-persane de 1804-1813.

Le Traité de Gulestan en 1813 donne à la Russie les provinces de Perse situées au nord de l’Araxe ; ainsi toute la Transcaucasie sera intégrée dans l’Empire Russe jusqu’à la Révolution d’Octobre.

A LA RECHERCHE DE FRONTIÈRES RECONNUES INTERNATIONALEMENT

Après la Révolution d’Octobre, le 10 février 1918 le Séim, une Assemblée législative de Transcaucasie est constituée, le 14 avril il déclare la guerre à la Turquie, mais les forces géorgiennes et tatares refusent de se joindre aux forces arméniennes pour stopper l’avancée ottomane qui envahit l’Arménie.

Restée sans soutien, malgré la victoire héroïque de Sardarapat le 24 mai, l’Arménie proclame son indépendance le 28 mai 1918, à la suite de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan, et contrainte, signe le 4 juin le traité de Batoum avec la Turquie.

Refusant la défaite, Antranik se replie dans le Zanguézour et le Nakhitchevan pour former la République arménienne de la Montagne et constituer un barrage à l’avancée turque.

Les bolcheviks de Moscou avaient signé en mars 1918 le Traité de paix de Brest Litovsk aux termes duquel ils avaient concédé aux allemands des facilités à Bakou, et aux turcs ils avaient rétrocèdé les provinces de Kars, Ardahan et Batoumi.

Libérés du front russe, les Allemands après avoir pris possession de l’Ukraine avec l’aide de dissidents, signe le 28 mai 1918 le Traité de Poti avec la Géorgie, et des géorgiens s’engagent dans la légion géorgienne de l’armée allemande qui marche sur Bakou.

Devançant les allemands l’armée ottomane aidée par les azéris entre dans Bakou le 15 septembre à la suite de la fuite par la mer Caspienne des bolcheviks de Chahoumian et l’évacuation du détachement anglais de Dunsterville.

30.000 arméniens réussissent à s’enfuir, mais 25.000 sont massacrés.

(La ville de Bakou, dont la population arménienne constituait près de la moitié des habitants, était aux mains des groupes de Rostom Mourad et Bagratouni comptant 15.000 volontaires, mais ce sont les bolcheviks de Chahoumian majoritairement arméniens qui administraient la « Commune de Bakou »)

Après l’Armistice de Moudros, signé le 30 octobre 1918, les anglais qui ont des visées sur le pétrole, occupent Bakou le 17 novembre 1918 et proclament la loi martiale.

L’Angleterre nomme Soultanov un gouverneur azéri pour le Karabagh, puis sous la menace bolchevique évacue le Caucase le 15 août 1919.

Les Arméniens du Karabagh s’insurgent, Soultanov procède alors à un nettoyage ethnique ; entre le 22 mars et le 26 mars 1920, environ 20.000 Arméniens furent massacrés à Chouchi (comptant 15.000 arméniens et 11.000 tatars), et dans une trentaine de villages alentours, provoquant l’exode de 25 000 arméniens.

Bakou est prise par les bolcheviques sans combat le 28 avril 1920. Ils instaurent la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan ; ainsi la Première République n’aura duré que 24 mois, sous occupation arméno-bolchevik, turque puis anglaise.

Mais la Russie Soviétique fait un revirement complet en nouant une alliance avec la Turquie kémaliste pour saper l’influence de l’impérialisme occidental dans les pays musulmans, et pour convertir au bolchevisme l’Asie Centrale ; ce qui se concrétisa par le Congrès des Peuples d’Orient de Bakou, en septembre 1920, et par la livraison d’armes et l’octroi de crédits à Mustafa Kemal par Staline et Lénine.

En Arménie le gouvernement dirigé après l’armistice par le parti dachnag, doit faire face à d’énormes difficultés, cela dans un contexte géopolitique hostile : conflit avec la Géorgie pour la région du Javakh-Akhalkalak, et avec l’Azerbaïdjan pour le Karabagh, le Nakhitchevan et le Zanguezour, où des irréguliers sont organisés par les Turcs.

Elle fonde de grands espoirs sur la Conférence de la Paix de Paris, où une délégation est envoyée afin d’obtenir le rétablissement de la Grande-Arménie historique.

Mais entre septembre et octobre 1920, l’Arménie succombe à la collusion de la Russie bolchévique qui fomente des troubles depuis Bakou, et de la Turquie kémaliste qui massacre les Arméniens dans les provinces de Kars, Ardahan et Ararat.

Défaite l’Arménie signe le 2 décembre 1920 le Traité d’Alexandropol, puis est soviétisée.

La Russie Soviétique dont Staline définit la politique caucasienne signe le 16 mars 1921 le Traité de Moscou avec la Turquie kémaliste non reconnue. Traité confirmé le 13 octobre 1921 par le Traité de Kars, signé entre la Turquie kémaliste, et les républiques soviétiques de la Transcaucasie, également non reconnues, confirmant l’amputation des provinces de Kars, Ardahan et Ararat et le rattachement du Nakhitchevan (peuplé de 50% d’Arméniens),et de l’Artshakh (peuplé de 95% d’Arméniens) à l’Azerbadjian. Bien que le Bureau Caucasien du Parti Communiste ait proclamé le 4 juillet le rattachement à l’Arménie des trois régions disputées (Nakhitchevan, Zanguézour et Karabagh) . Le Zanguézour qui fut le refuge d’Antranik, sera fermement défendu par Njdeh Karékine et restera à l’Arménie.

De même le Kurdistan rouge (Kelbatchar, Latchine, Zanguelan) peuplé de 73 % de kurdes est cédé à l’Azerbaïdjan. Staline déportera une partie importante de la population kurde du Kurdistan rouge au Kazakstan en juillet 1930.

Ainsi une mythique et éphémère République d’Azerbaïdjan voit le jour entre 1918 et 1920, elle laissera place à une République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (1920-1991), suivie d’une nouvelle République d’Azerbaïdjan indépendante, qui procéda en 1988 à des progroms et à l’expulsion des 450.000 arméniens d’Azerbaïdjan, dont 60.000 dans les régions arméniennes d’Artsvashen, de Gantzak, Chahoumian, Guetachen et Maragha.

L’Azerbaïdjan n’a aucune frontière internationalement reconnue, sinon celles attribuées par Staline.

Malgré une délégation forte de 15 personnalités, les demandes de reconnaissance de facto ou de jure de l’Azerbaïdjanne ne seront pas prises en compte lors des Conférences et Traités de Paix, ni par la SDN. Par contre l’ Arménie peut faire valoir auprès du Groupe de Minsk ou du Conseil de Sécurité de l’ONU, qu’elle fut reconnue de facto par la SDN et les Conférences et Traités de Paix dans les frontières internationalement reconnues au Traité de Sèvres du 10 août 1920, comprennat Ardahan, Kars, Ararat, Akhalkalak, le sud du Borchalou, Artsvahen, Chahoumian, Kelbatchar-Latchine et l’Artsakh (Archives du Ministère des Affaires Etrangères de France).

Mais il ne faut pas s’attendre à la résolution du conflit sur des fondements juridiques, ni à la condamnation de l’agression turco-azérie du 27 septembre 2020, au mépris du cessez-le-feu conclu sous les auspices de l’OSCE, au mépris de la Charte des Nations Unis, qui stipule :

Article 39, « Le Conseil de sécurité constatant l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale »

Article 92, « La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies ».

Même si l’Artsakh s ‘est proclamé République Socialiste Soviétique le 20/02/1988, dans le cadre des institutions soviétiques, puis a proclamé son indépendance le 2 septembre 1991.

Toutes les puissances cherchent à préserver le statut-quo, en déployant des forces d’interposition, comme l’a proposé le Président Macron, comme l’ambitionnent la Turquie, l’Angleterre et les USA, comme l’a obtenu la Russie en consentant des conquêtes à l’Azerbaidjian

Ainsi la Russie s’est implanté en Artshakh, et cherche à développer son réseau ferroviaire dans le cadre du développement des communications au Sud Caucase, tel que prévu dans les accords de Moscou du 10 novembre 2020, en opposition avec les occidentaux qui ambitionnent un couloir dans la Zanguézour par l’intermédiaire de la Turquie.

Lors de l’agression des turco-azéris du 27 septembre, le parlement britannique a adopté une résolution condamnant « l’acte d’agression de l’Arménie » !!! puis au Conseil de Sécurité de l’ONU, l’Angleterre a bloqué le 5 novembre une résolution sur le cessez le feu dans le conflit de l’Artsakh !!! Petit rappel l’Angleterre est un des rares pays a n’avoir pas reconnu le Génocide des Arméniens.

Bakou récompense Israël pour son aide lors de la guerre de l’Artsakh en l’installant au nord de l’Iran, et consent des facilités pour des investissements à la Turquie, à Israel, à l’Angleterre, à l’Italie, à la Biélorussie......

Et par reconnaissance, Aliyev a reçu mercredi 5 mai le Premier ministre géorgien en visite en Azerbaïdjan pour confirmer « une relation parfaite qui dure depuis des siècles ».

Ainsi la « colonisation » de l’ Azerbaïdjan sur le modèle israélien, a de beaux jours devant lui, jusqu’au jour où l’Arménie souhaitons le, imposera sa puissance à tous.