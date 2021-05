28 Mai soirée spéciale Artsakh avec Pascal Légitimus

Le 28 Mai, Pascal Légitimus et de nombreux autres artistes se mobilisent en faveur des Arméniens de l’Artsakh

Entre septembre et novembre 2020, les Arméniens de la République d’Artsakh ont perdu les deux tiers de leur territoire.

Chouchi était la capitale historique et culturelle de l’Artsakh. Cette ville, et de nombreux autres villages, ont été pris par l’Azerbaïdjan. Les enfants et leurs familles ont tout perdu - maisons, écoles, centres d’accueil - contraints de fuir pour survivre.

Pour leur venir en aide, l’association humanitaire Espoir pour l’Arménie organise une soirée de soutien le 28 mai. Cette soirée est parrainée par Pascal Légitimus, en présence de nombreux artistes et intervenants

Grâce à cette soirée, Espoir pour l’Arménie créera pour eux à Stepanakert un nouveau centre d’accueil nommé « La maison de l’Espoir ». Ils pourront bénéficier d’un soutien scolaire, d’activités éducatives et culturelles. Ce lieu permettra aussi la transmission et la valorisation du patrimoine et des richesses artistiques de Chouchi et de leurs villages d’origine.

Des artistes comme Vartan Mamigonian, Tamar Albarian, Levon Minassian, Anaïd B., Dan Luiten et Glorious participeront à cette soirée.

Participeront également :

M. Hovhannes Guevorkian, représentant de la République d’Artsakh en France

Monseigneur Michel Santier, Archevêque-Emérite de Créteil

Le Père Antranig Maldjian, prêtre de l’Eglise Apostolique Arménienne de Valence

Le Pasteur Saïd Oujibou, pasteur et médiateur socio-religieux

Le Pasteur Joël Mikaélian, président de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes de France

Elle sera animée par Pierre Jova, journaliste au magazine La Vie, qui s’est rendu en Artsakh peu après le conflit.

Cette soirée se déroulera exclusivement sur internet et sur inscription.

Vous pourrez la visionner sur Youtube et Facebook.

Détails et inscriptions ici >>

https://mailchi.mp/314a6b7f63d8/28-mai-div-pl