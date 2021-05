L’Azerbaïdjan se dit prêt à des pourparlers de paix avec l’Arménie

Bakou, 20 mai 2021 (AFP) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a dit jeudi être prêt pour des pourparlers de paix avec l’Arménie, six mois après un conflit ayant opposé ces deux pays du Caucase pour le contrôle de l’enclave du Nagorny Karabakh.

« Nous sommes prêts à travailler à un accord de paix avec l’Arménie, pour mettre un terme définitif à l’aspect militaire de nos relations, et pour minimiser les risques futurs », a déclaré M. Aliev lors d’une conférence en ligne à propos du Caucase, retransmise sur sa chaîne YouTube.

« Le conflit du Nagorny Karabakh est terminé et le temps est venu de réfléchir à l’avenir », a-t-il lancé.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a de son côté affirmé jeudi qu’un accord avec l’Azerbaïdjan était en préparation, sous l’égide de la Russie, concernant la délimitation et démarcation de leur frontière.

« Les décisions sur lesquelles un accord de principe a été conclu avec nos partenaires internationaux sont à 100% conformes aux intérêts de l’Arménie », a déclaré M. Pachinian lors d’une réunion ministérielle, avant de préciser qu’il « signera ce document dans le cas où l’Azerbaïdjan respectera ce qui a été convenu ».

Lors d’une session du Parlement, il a ajouté que la Russie aidait Bakou et Erevan à résoudre leurs différends « via des moyens diplomatiques, et non via des mouvements de troupes ».

« La démarcation et la délimitation signifie que la question de la sécurité de la frontière sera résolue pour de bon », a-t-il poursuivi, ajoutant que les deux pays devraient discuter de possibles échanges de territoires.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont affrontés à l’automne 2020 pour le contrôle du Nagorny Karabakh, région séparatiste arménienne en territoire azerbaïdjanais, un conflit qui s’est soldé par plus de 6.000 morts et une déroute militaire d’Erevan, qui a dû rétrocéder d’importants territoires à Bakou.

Malgré un cessez-le-feu signé sous l’égide de Moscou et le déploiement de soldats de la paix russes, les tensions persistent dans la région.

L’Arménie a ainsi accusé la semaine dernière les forces azerbaïdjanaises d’avoir violé la frontière pour prendre le contrôle de territoires au bord du Lac Sev que se partagent les deux pays, et avoir demandé l’aide militaire de la Russie. Ces accusations ont été rejetées par Bakou.

Jeudi, M. Pachinian a affirmé que jusqu’à 600 soldats azerbaïdjanais demeuraient en territoire arménien, ajoutant que cette question devait être résolue « par voie diplomatique ».

Le ministère arménien de la Défense a pour sa part indiqué que les gardes-frontières déployés au point de contrôle de Gegarkounik avaient tiré des coups de semonce après que les troupes azerbaïdjanaises aient tiré plusieurs fois en l’air.

L’incident a été rapidement résolu après que l’armée azerbaïdjanaise a déclaré que « le feu avait été ouvert par accident ».