Le ministère arménien de la Défense appelle les citoyens à éviter la zone frontalière arméno-azérie dans les régions de Syunik et Ghégharkounik en prévision d’opérations militaires

Au regard de la situation ces derniers jours à la frontière arméno-azérie ces derniers jours la Police arménienne et le ministère arménien de la Défense appelle les citoyens arméniens à éviter de se rendre à la frontière est de l’Arménie dans les régions de Syunik et Gegharkounik. Deux régions où les soldats Azéris menacent. Cette situation inquiétante est la présence des soldats Azéris entrés sur le territoire de l’Arménie et qui sont à plusieurs kilomètres de leur base de départ. Le ministère arménien de la Défense affirme que cette précaution envers les citoyens arméniens priés de rester loin des frontières est en prévision des opérations militaires pour repousser l’ennemi.

Krikor Amirzayan