Débat en cours sur les prisonniers de guerre

« L’ouverture d’un parc de trophées militaires à Bakou, et le fait d’y inculquer la haine aux enfants ne mèneront jamais à la paix », a déclaré la députée européenne Viola von Cramon-Taubadel, du groupe Alliance ’90/Les Verts, lors des débats en séance plénière du Parlement européen sur les prisonniers de guerre de la guerre du Haut-Karabakh. Un débat sanctionné par un vote dont nous aurons les résultats en fin de journée. « La guerre est dégoûtante et injuste. Des milliers de soldats tués d’Arménie et d’Azerbaïdjan, beaucoup plus de civils déplacés. C’est le prix que le président Aliyev appelle une ’victoire sans (...)