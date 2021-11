11 ambassadeurs européens en visite à Goris

Le commandant de corps des forces armées arméniennes, Samvel Minasyan, a informé 11 ambassadeurs de pays européens et 3 représentants de l’Union européenne en visite à Goris de la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans la région du lac Sev.

Les envoyés comprenaient l’ambassadeur de l’UE en Arménie Andrea Wiktorin, le représentant de l’UE Jan Plešinger, la représentante de l’UE Silvia Zehe et les ambassadeurs de la République tchèque, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Suède et de la Grèce.

Minasyan a (...)