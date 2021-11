500 à 600 soldats Azéris se trouvent actuellement sur le territoire de l’Arménie

Aujourd’hui lors de la réunion gouvernementale il fut question de la violation des frontières de l’Arménie par les soldats Azéris. Nikol Pachinian le Premier ministre arménien par intérim affirmant qu’il y aurait actuellement de 500 à 600 soldats Azéris stationnés en Arménie sur plusieurs directions dans le Gégharkounik et le Syunik. Nikol Pachinian dit « L’objectif des opérations de nos forces armées est le limiter les actions du potentiel militaire azéri (…) au point de vue politique est de ne pas laisser nos territoires échapper à notre contrôle et éviter les combats et une guerre (…) enfin arriver au fait (...)