Nikol Pashinyan a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine

Aujourd’hui, le Premier ministre par intérim, Nikol Pashinyan et le Président russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique.

Nikol Pashinyan a présenté la situation actuelle à la frontière entre la République d’Arménie et l’Azerbaïdjan, soulignant que les forces azerbaïdjanaises ont violé le territoire souverain de la République d’Arménie, en violation de toutes les normes du droit international.

Le Premier ministre par intérim a remercié pour les efforts de la Russie visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région ces jours-ci.

Les interlocuteurs se sont mis d’accord sur les moyens de (...)