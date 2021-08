Clément Beaune : « Solidarité indéfectible avec l’Arménie »

M. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, répondu hier au Sénat à une question de Christian Cambon, Président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

M. Christian Cambon . - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Les plaies du conflit au Haut-Karabagh sont encore ouvertes, et déjà l’Azerbaïdjan multiplie les provocations contre l’Arménie : refus honteux de libérer les prisonniers de guerre, destruction du patrimoine culturel et religieux dans les territoires arméniens qu’il contrôle. (...)