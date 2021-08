Génocide-Karabakh : l’UE étrille la Turquie d’Erdogan

Les relations UE-Turquie se sont détériorées à un point tel que l’UE doit les réévaluer en profondeur, affirment les députés dans un rapport adopté mercredi.

Ces dernières années, le gouvernement turc s’est de plus en plus éloigné des valeurs et des normes de l’UE. En conséquence, les relations ont été ramenées à un creux historique, préviennent les députés, particulièrement préoccupés par l’état de droit et le respect des droits fondamentaux.

Dans le rapport adopté mercredi, ils insistent sur le fait que si la Turquie ne renverse pas cette tendance négative actuelle, la Commission devrait recommander que les (...)