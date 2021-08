L’Inde demande à l’Azerbaïdjan de retirer au plus vite ses troupes du territoire de l’Arménie et d’éviter des provocations

L’Inde a affirmé ses inquiétudes et suit de près l’évolution de la situation frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a affirmé le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères. Le porte-parole de la diplomatie indienne répondait à une question des journalistes.

« Le franchissement des frontières par des mouvements militaires peuvent dégrader la situation et aboutir à la reprise des opérations armées. Nous appelons à la partie fautive de retirer immédiatement ses forces armées afin de prévenir de futures provocations » a déclaré le porte-parole de la diplomatie de l’Inde, déclarations placées sur (...)