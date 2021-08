Kotcharian pas pouruivi pour coup d’Etat

La Cour constitutionnelle d’Arménie n’a pas autorisé les procureurs à porter de nouvelles accusations de coup d’État contre l’ancien président Robert Kocharian et deux généraux à la retraite qui ont été poursuivis dans le cadre des violences post-électorales de 2008 à Erevan.

Kocharian et les généraux à la retraite Seyran Ohanian et Yuri Khachaturov ont été accusés en 2018 de « renversement de l’ordre constitutionnel ».

Dans un arrêt du 26 mars, la Cour constitutionnelle a déclaré cette accusation inconstitutionnelle, affirmant qu’il n’y avait pas d’article de ce type dans l’ancien code pénal arménien, qui était en (...)