Vladimir Poutine à Ilham Aliev : l’incident frontalier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan doit être réglé uniquement par la diplomatie

Aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue azéri Ilham aliev a indiqué la Moscou. Lors de l’entretien téléphonique furent examinés la situation au Haut-Karabagh ainsi que la nécessité du règlement des accords tripartites du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021 entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie.

La situation de la tension à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avec les incidents furent également évoqués entre Poutine et Aliev. Selon le président russe, la réponse à ces incidents doit être uniquement par voie diplomatique et politique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « (...)