Les Azerbaïdjanais ne se sont pas présentés aux pourparlers

L’Arménie et l’Azerbaïdjan dans une nouvelle crise frontalière

Aucun représentant de la partie azerbaïdjanaise n’est venu aujourd’hui pour les pourparlers qui devaient reprendre sur le règlement de la crise frontalière à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, a rapporté le ministère arménien de la Défense.

Les troupes azerbaïdjanaises avaient avancé de plusieurs kilomètres dans la province arménienne de la province de Syunik au début du 12 mai et ont tenté de franchir la frontière sur deux autres sections de la frontière arméno-azerbaïdjanaise à Sisian et Vardenis le lendemain, mais ont été arrêtées par des unités (...)