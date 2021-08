Moscou propose de jouer les intermédiaires

La Russie a proposé le 19 mai d’aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à délimiter leur frontière, dont certaines parties ont été le théâtre d’une impasse militaire la semaine dernière.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou avait proposé aux deux parties de créer une commission sur la délimitation et la démarcation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et s’est dit prêt à participer à ses activités en tant que « consultant ou médiateur ».

Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigorian, a confirmé la proposition russe, précisant qu’elle avait été (...)