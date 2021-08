Vitré. La famille n’aura plus de logement fin mai : Valodya, 17 ans, reflet d’une belle intégration

​Valodya, 17 ans, lycéen à Bertrand d’Argentré à Vitré, va se retrouver sans logement avec sa famille à la fin du mois de mai. D’origine arménienne, ils sont pourtant bien intégrés à Vitré.

Valodya s’exprime dans un français parfait. Et raconte son histoire posément. Le jeune garçon de 17 ans, originaire d’Arménie et scolarisé au lycée Bertrand d’Argentré de Vitré, est pourtant dans une situation délicate. Dans une dizaine de jours, le 31 mai, avec ses parents et ses deux frères, ils devront quitter leur logement car déboutés de leur demande d’asile. Et sont sans solution.

