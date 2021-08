7064 bâtiments furent touchés par les tirs azéris lors de la dernière guerre en Artsakh dont 5 264 à Stepanakert

Lors de la guerre en Artsakh, le nombre de bâtiments et autres constructions touchées par les tirs azéris sont de 7 064 selon un bilan établi par le ministère de l’Urbanisme de la République de l’Artsakh. La grande partie de ces destructions, au nombre de 5 264 sont recensées à Stepanakert. Suivent Martouni (925), Martakert (500) et Askeran (375). A Stepanakert 1092 immeubles ou autres constructions sont en réfection. 388 furent terminées. Dans la région d’Askeran 182 sont en rénovation et 18 sont terminées. A Martouni des 344 immeubles en réfection, 59 sont terminés et à Martakert des 167 immeubles 8 (...)