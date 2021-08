G.Attal et forte participation parlementaire pour les prisonniers de guerre

Couvre-feu oblige, le CCAF avait choisi d’organiser un rassemblement en milieu d’après-midi mardi 18 mai devant l’Assemblée Nationale à Paris pour la libération des prisonniers politiques. Objectif : obtenir une forte présence des parlementaires et soutenir les deux questions orales qui ont été posées simultanément dans l’hémicycle par la députée LRM Marise Brunier et le député LR Laurent Saint-Martin, sur la problématique des prisonniers de guerre arméniens et des menaces qui pèsent sur l’Arménie. Du point de vue de l’engagement politique des députés, les vœux du CCAF ont été largement exaucés, puisque plus (...)