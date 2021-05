L’opposition arménienne accuse Pachinian de ne pas pouvoir défendre l’intégrité territoriale de l’Arménie

L’intrusion mercredi 12 mai de dizaines de soldats azéris sur le territoire arménien, dans la province méridionale du Siounik dont la sécurité est fragilisée depuis l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 mettant fin à six semaines de guerre avec l’Azerbaïdjan a provoqué un choc dans l’opinion arménienne et renforcé l’inquiétude des populations rurales du sud du pays. Le lendemain, alors que les forces arméniennes n’avaient toujours pas réussi à déloger l’occupant des rives du Sev Litch (lac noir), un petit lac de montagnes à quelque quatre km de la frontière avec l’Azerbaïdjan et d’une importance stratégique pour l’approvisionnement en eau des régions arméniennes, le premier ministre Nikol Pachinian a admis que la crise était grave et qu’une enquête s’imposait pour déterminer comment les soldats azéris avaient pu faire cette percée en territoire arménien sans même tirer un coup de feu, dans des zones frontalières dont le gouvernement arménien avait assuré, après une série d’incidents, qu’elles étaient sous contrôle, qui plus est des forces russes. Ces propos ont déchaîné les critiques d’une opposition qui ne ménage guère Pachinian depuis la capitulation qu’il a signée avec Bakou. “Avons-nous un gouvernement capable de protéger l’intégrité territoriale de l’Arménie ? Non, nous n’en avons pas”, s’est exclamé Edmon Marukian, le leader d’Arménie lumineuse (LHK), l’une des deux formations de l’opposition parlementaire. Marukian a ajouté que c’est pour cette raison que le LHK et d’autres groupes d’opposition ont demandé la démission de Pachinian immédiatement après la défaite de l’Arménie dans la guerre du Karabagh de l’automne dernier. Il a affirmé que d’autres sections de la frontière étaient de la même manière vulnérables aux incursions azéries. Le Parti républicain d’Arménie (HHK) de l’ancien président Serge Sarkissian a de son côté déclaré que l’incident dans le Siounik était le résultat de l’ « inactivité criminelle et d’une mauvaise évaluation de la situation » du gouvernement de Pachinian ainsi que d’une “crise profonde dans la gouvernance de l’Etat et les systèmes de sécurité”. « De ce fait, l’Azerbaïdjan utilise ses acquis pour renforcer la pression sur l’Arménie et créer un terrain fertile pour arracher de nouvelles concessions à la partie arménienne et lui présenter de nouvelles demandes”, indique le communiqué diffusé par l’instance dirigeante du HHK. “L’actuel régime augmente un peu plus chaque jour les dangers auxquels font face l’Arménie, l’Artsakh et le peuple arménien dans son ensemble”, poursuit le communiqué. Le parti Patrie, autre formation d’opposition, qui a formé une alliance électorale avec le HHK en vue des législatives anticipées du 20 juin, a de la même manière dénoncé “la politique défaitiste suivie par ce régime inepte et traître”. Le HHK et Patrie sont des membres majeurs de la coalition de 17 partis d’opposition qui ont organisé une campagne de manifestations au lendemains de la dafaite pour tenter de pousser Pachinian à la démission en raison de sa conduie désastreuse des opérations militaires. Prenant la parole mercredi soir lors d’une réunion d’urgence de son conseil de sécurité, Pachinian avait appelé ses opposants politiques et autres détracteurs à ne pas chercher à exploiter les incidents de frontière au Siounik à des fins de politique intérieure.