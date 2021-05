L’Arménie en appelle à la solidarité de l’OTSC face à la menace militaire de Bakou

Le 12 mai… Cette date, qui marque le 27e anniversaire de l’accord de cessez-le-feu qu’avait dû signer l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie et de la CEI avec l’Arménie et le Karabagh victorieux après six années de guerre, ne trouve plus guère de résonnance en Arménie, tant elle a été occultée par celle, fatidique, du 9 novembre 2020, marquée du sceau de la défaite humiliante infligée par l’Azerbaïdjan aux Arméniens après six semaines de guerre au Karabagh et matérialisée par l’accord de cessez-le-feu qu’a dû signer cette fois Erevan, sous l’égide encore de la Russie ! Le ministère des affaires étrangères de l’Artsakh, dans un long communiqué, a pourtant tenu à rappeler cet accord du 12 mai 1994, qui servit de base à un processus de négociations validé par la communauté internationale qu’a foulé aux pieds l’Azerbaïdjan, a-t-il souligné, en se lançant dans une guerre de reconquête au Karabagh le 27 septembre 2020. L’Azerbaïdjan, de son côté, a marqué lui aussi cette date à sa manière, forte comme à son accoutumée, en lançant l’opération militaire la plus spectaculaire contre l’Arménie depuis la fin des hostilités et cet accord du cessez-le-feu globalement respecté sous le contrôle des forces russes déployées dans la zone du conflit, qui peinent toutefois à obtenir de Bakou qu’il en applique les termes, à commencer par la question, toujours brûlante, des prisonniers arméniens toujours détenus dans les geôles azéries. Ainsi le 12 mai, des soldats azéris effectuaient une percée de trois km dans les zones frontalières désormais contestées du sud de l’Arménie, occupant les abords du village arménien de Verichen, en invoquant le tracé des frontières délimitant l’Arménie et l’Azerbaïdjan figurant sur des cartes douteuses de l’époque soviétique.

Après avoir, dans un premier temps, cherché à minorer l’importance de cette intrusion, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a bien dû admettre l’urgence d’une situation de crise alors que les forces arméniennes dépêchées sur les lieux n’avaient pas été en mesure par la dissuasion ou la négociation de déloger les soldats azéris des rivages du Sev Litch (Lac noir), petit lac de montagnes de la zone frontalière contestée. Au deuxème jour de cette occupation, jeudi 13 mai, Pachinian faisait ainsi état d’une “situation explosive » dans la province arménienne méridionale du Siounik. Peu après, le ministère arménien de la défense renforçait le sentiment d’inquiétude de la population en signalant que les forces azéries avaient aussi fait une percée dans deux autrres sections de la frontière arméno-azérie. Il précisait que les unités de l’armée arménienne déployées sur les lieux avaient pu y stopper leur avance et demandait leur repli immédiat du côté azerbaïdjanais de la frontière. S’exprimant devant la réunion de crise de son Conseil de sécurité tarddans , Pachinian a affirmé qu’un total de quelque 250 soldats azerbaïdjanais seraient actuellement toujours présents à l’intérieur de la frontière internationalement reconnue de l’Arménie, en rappelant qu’ils se servaient de “cartes falsifiées” pour revendiquer leurs droits sur ce territoire.

Pachinian a suggéré que ces actions militaires de l’Azerbaïdjan ont pour objectif de “provoquer un affrontement armé” avec l’Arménie six mois après l’accord de cessez-le-feu arméno-russo-azéri. Il n’a pas manqué de souligner aussi que l’armée azerbaïdjanaise avait prévu d’organiser des grandes manœuvres militaires à partir de dimanche et de rappeler les récentes menaces proférées par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui se montrait prêt à ouvrir par la force un “corridor” reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhichevan à travers le Siounik. Pachinian a demandé à ses ministres de la défense et des affaires étrangères d’en appeler à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie composée de six ex-Républiques soviétiques dont l’Arménie pour qu’elle active l’Article 2 de son traité fondateur (2002) par lequel l’alliance s’engage à discuter d’une réponse collective aux graves menaces à la sécurité de l’un de ses Etats membres. C’est une démarche nécessaire pour “empêcher une escalade de la situation et protéger l’intégrité territoriale, la stabilité et la souveraineté de la République d’Arménie”, avait ajouté le premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères Ara Ayvazian et celui de la défense Vagharshak Harutiunian s’étaient entretenus avec le secrétaire général de l’OTSC, le Biélorusse Stanislav Zas un peu plus tard dans la journée de jeudi. Un porte-parole de l’OTSC avait fait savoir à l’issue de ces entretiens que l’alliance militaire conduite par la Russie “suit attentivement l’évolution de la situation dans la zone frontalière du Siounik” et prendra les mesures envisagées par le traité de l’OTSC “si cela est nécessaire”. L’Arménie est membre de l’OTSC avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Son représentant permanent à l’OTSC, Viktor Biyagov, a présenté les derniers développements à la frontière arméno-azerie lors d’une réunion, jeudi, du Conseil permanent de l’alliance, dont le siège est à Moscou. MM.Hariutiunian et Ayvazian avaient eu des entretiens téléphoniques séparés la veille avec leurs homologues russes respectifs, Sergei Shoigu and Sergei Lavrov. S.Lavrov a téléphoné à son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov jeudi, pour discuter de “l’escalade de la situation à la frontière arméno-azérie”, a indiqué sans plus de détails le service de presse du chef de la dipliomatie russe, qui venait d’effectuer une visite à Bakou, après avoir visité Erevan la semaine dernière. Un communiqué du ministère russe précise que S. Lavrov aurait réitéré la nécessité pour chaque partie de s’en tenir strictement aux termes du régime de cessez-le-feu (celui du 9 novembre 2020 bien sûr, celui du 12 mai 1994 étant devenu caduc). Il aurait aussi appelé à “régler de tels incidents par la seule voie politico-diplomatique ».



Il n’a pas précisé si une telle voie passait par le recours à l’article 2 de l’OTSC invoqué par l’Arménie. Les autorités arméniennes se sont plaintes depuis des années du manque de solidarité de leurs partenaires de l’OTSC face aux menaces que faisait peser régulièrement l’Azerbaïdjan sur l’Arménie, outre les armes que fournissait en quantité la Russie à Bakou. Les tensions provoquées par le rappel brutal, en 2018, par la justice de Pachinian, du général arménien Khatchatourov alors qu’il exerçait le poste de le secrétaire général de l’OTSCE n’a pas contribué à améliorer les relations entre l’Arménie et l’alliance militaire russe. Lorsque l’Arménie avait été directement attaquée, à sa frontière nord-est, dans la province du Tavouch, par les forces armées azéries, en juillet 2020, l’OTSC n’avait que mollement réagi et avait semblé vouloir renvoyer dos à dos les belligérants, alors que la Turquie avait ouvertement pris le parti de son allié azéri, désignant l’Arménie comme l’agresseur dans ces combats de quelques jours qui seront le prélude à la vaste offensive déclenchée quelques semaines plus tard par l’armée de Bakou contre les Arméniens du Karabagh cette fois.

Cette passivité relative de l’alliance militaire dirigée par la Russie face à l’attaque d’un pays tiers contre un Etat membre pouvait être perçue comme un encouragement adressé à l’Azerbaïdjan mais aussi à la Turquie, qui se lançaient dans une guerre de reconquête du Karabagh le 27 septembre. Alors que la Turquie appuyait militairement l’Azerbaïdjan, lui envoyant officiers supérieurs, armes et djihadistes recrutés en Syrie, la Russie se retranchait dans son rôle de médiateur et l’OTSC faisait valoir son impuissance, le Karabagh n’étant pas couvert par les statuts de l’alliance relatifs à la défense d’un Etat membre. Plusieurs fois sollicitée durant cette dernière guerre par l’Arménie, l’OTSC avait, avec des regrets simulés, clairement fait savoir qu’elle ne pouvait intervenir, les frontières du Karabagh n’étant pas celles internationalement reconnues de l’Arménie, et qu’elle interviendrait, sans faute, si le territoire de l’Arménie venait à être attaqué ! Alors qu’au terme d’une guerre arbitrée par la Russie, l’Arménie a retrouvé ses frontières de l’ère soviétique, dont Bakou conteste d’ailleurs le tracé, et que les soldats russes ont pour mission désormais de défendre, comme d’ailleurs ce qui reste du Karabagh arménien, toujours tenu pour un territoire de jure azerbaïdjanais par Moscou qui y a déployé néanmoins 2000 soldats de la paix, l’OTSC n’a plus aucun prétexte à faire valoir pour esquiver ses devoirs de solidarité envers l’Arménie.