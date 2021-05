Grandes manœuvres militaires annoncées en Azerbaïdjan

La nouvelle a de quoi inquiéter, sur fond de tensions accrues aux frontières méridionales de l’Arménie, où les forces azéries ont fait une intrusion le 12 mai : les autorités de Bakou ont en effet annoncé que les forces armées azéries seraient engagées dans des exercices militaires de grande envergure à partir du 16 mai. Ces manœuvres devraient impliquer jusqu’à 15000 soldats, 300 tanks et autres véhicules blindés, quelque 400 pièces d’artillerie et autres systèmes de lance-roquettes, notamment de type Katioucha, des mortiers et des armes anti-chars, ainsi que 50 avions de combat et ces drones qui avaient permis (...)