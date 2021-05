L’Arménie et la Géorgie renforcent leurs liens à l’occasion de la visite à Erevan du premier ministre géorgien

Comme le veut un protocole auquel se plient volontiers les personnalités étrangères en visite en Arménie pour exprimer leur proximité avec le pays hôte, le premier ministre géorgien Irakli Garibashvili s’est recueilli au mémorial de Tsitsernakapert sur les hauteurs de Erevan où il a déposé une gerbe et planté un arbre dans le Parc de la mémoire attenant en hommage aux Arméniens victime du génocide perpétré dans l’Empire ottoman en 1915. Un geste fort du dirigeant géorgien, dont la délégation en visite officielle le mercredi 12 mai à Erevan était accompagnée du vice-premier ministre arménien Tigrane Avinyan pour cette cérémonie, au moment où l’Arménie fait face aux nouvelles provocations militaires de l’Azerbaïdjan, dont les troupes ont fait une intrusion sur le territoire de la province méridionale de Siounik, provoquant une crise jugée très préoccupante pour la sécurité régionale. Celle-ci était d’ailleurs au cœur des discussions qu’a eues le même jour le premier ministre géorgien avec son homologue arménien Nikol Pachinian, qui a saisi l’occasion de cette première visite d’un dirigeant géorgien en Arménie depuis la guerre arméno-azérie de l’automne 2020 pour réaffirmer la force des liens unissant le pays au voisin du nord, qui entretient de bien meilleures relations avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, adversaires historiques de l’Arménie, qu’avec la Russie, partenaire stratégique et allié militaire de Erevan qui a renforcé son influence en Arménie à la faveur de la dernière guerre du Karabagh. Si la Géorgie entend maintenir des liens de bonne entente et de coopération tant avec Erevan qu’avec Bakou, où I.Gharibashvili avait d’ailleurs effectué une visite officielle la semaine dernière, elle a renforcé sa coopération au cours des dernières années avec l’Arménie, tout en conservant sa neutralité dans le conflit du Haut Karabagh : outre qu’elle doit revendiquer elle-même, comme le fait l’Azerbaïdjan, une intégrité territoriale malmenée par les séparatismes des régions d’Abkhazie et d’Osssétie du Sud, placées de fait sous le protectorat de Moscou, la Géorgie abrite d’importantes minorités arménienne et azérie, dont la cohabitation, dans ses provinces méridionales, est lourde de menaces. En outre la Géorgie n’a pas réglé la question du tracé de sa frontière avec l’Azerbaïdjan depuis la fin de l’URSS, un problème qu’a ravivé l’an dernier l’occupation par les forces azéries d’une partie du vaste complexe monastique géorgien orthodoxe de David Garedja, sur laquelle Bakou revendique ses droits de propriété, comme sur certaines portions de territoire actuellement au sud de l’Arménie. Autant de sujets de préoccupation qui étaient à l’agenda des discussions entre le premier ministre arménien et son homologue géorgien, qui n’a pas manqué de souligner que la guerre, au même titre que la pandémie de coronavirus, plaçaient la région devant de “graves difficultés”.“Je pense qu’il n’y a pas d’alternative aux négociations de paix et au dialogue”, a déclaré le premier ministre géorgien à l‘issue de sa rencontre avec N. Pachinian en ajoutant : “La Géorgie a toujours œuvré à la coopération et à la coexistence pacifique dans le Sud Caucase et elle reste engagée sur cette voie”. De son côté, N. Pachinian a réaffirmé le soutien de l’ Arménié à un règlement du conflit du Karabagh fondé sur les propositions de paix présentées par les coprésidents américain, russe et français du Groupe de Minsk de l’OSCE. S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe, N. Pachinian a précisé qu’il s’était engagé avec I.Garibashvili à “renforcer les efforts en vue du développement des relations commerciales et économiques” entre leurs deux pays. “En particulier, nous avons souligné l’importance d’utiliser de façon plus efficace les axes de transport régionaux et de développer le potentiel de la région dans le domaine des transports”, avait indiqué le premier ministre arménien. I.Garibashvili, en écho, a souligné la nécessité de développer le commerce bilatéral et de “discuter de nouveaux projets”. Un communiqué du gouvernement arménien relatif à cette rencontre avait précisé que les gouvernements arménien et géorgien soutenaient le “développement des axes de transport, y compris les infrastructures ferroviaires”. “Les parties expriment leur intértêt pour la mise en œuvre de nouveaux projets communs et s’accordent pour travailler intensément en ce sens”, indiquait notamment le texte du communiqué, en ajoutant que chaque partie était plus particulièrement intéressée par la création d’un nouveau “corridor de transport” qui relierait non seulement l’Arménie et la Géorgie mais aussi l’Iran, la Bulgarie et la Grèce.

Depuis la disparition de l’URSS qui laissait la place, au Sud Caucase, à trois Républiques indépendantes, l’Arménie avait été systématiquement écartée de tous les projets de coopération régionale, au profit de la Géorgie. C’est ainsi par le territoire de la Géorgie que transite le grand gazoduc reliant les gisements de l’Azerbaïdjan à la Turquie et à l’Europe, moyennant un large détour et des milliards de dollars supplémentaires pour sa construction ; de même pour l’aménagement d’une voie ferrée reliant Bakou à Kars et Erzeroum en Turquie, via Tbilissi, qui contourne le territoire de l’Arménie, alors même qu’une voie ferrée reliant Erevan à Kars déjà existante, ne demandait qu’à être rénovée. L’Arménie veut croire que les accords qui ont mis un terme le 9 novembre 2020 à six semaines de guerre avec l’Azerbaïdjan, auront au moins pour résultat de lever le blocus drastique que lui imposent Bakou et son allié turc. Il est ainsi question d’un corridor au sud de l’Arménie reliant l’enclave azérie du Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan, en échange duquel l’Arménie pourrait non seulement préserver le corridor de Latchine, unique axe la reliant désormais au Karabagh arménien, mais aussi utiliser le territoire azéri pour le transit de ses marchandises vers la Russie, son principal partenaire au sein de l’Union économique eurasienne, mais aussi vers l’Iran, avec lequel elle ne partage qu’une étroite frontière. Mais le sujet ne semble pas à l’ordre du jour, et les mouvements de bottes azéris aux frontières de l’Arménie font plutôt craindre que Bakou ne soit tenter de percer par la force en territoire arménien ce corridor qui le relierait au Nakhitchevan et au-delà, à la Turquie…