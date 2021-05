L’Azerbaïdjan et la Turquie profanent des sites religieux Arméniens

Les violations de la liberté religieuse et la profanation de sites religieux par l’Azerbaïdjan et la Turquie, en particulier vis-à-vis du peuple arménien, ont été mises en évidence dans le rapport 2020 sur la liberté religieuse internationale , publié le mercredi 12 mai 2021 par la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF ), a rapporté l’ Assemblée arménienne d’Amérique.

« Notre promesse au monde est que l’administration Biden-Harris protégera la liberté religieuse dans le monde et combattra toutes les formes de discrimination religieuse », a déclaré le secrétaire d’État Antony J. Blinken.

Le rapport de 108 pages recommandait de placer l’Azerbaïdjan et la Turquie sur la « Liste de surveillance spéciale de l’USCIRF » en raison de violations flagrantes de la liberté religieuse dans les deux pays, y compris de « violations récentes commises dans un conflit renouvelé sur le Haut-Karabakh et les territoires environnants ».

Dans la section sur l’Azerbaïdjan, le rapport détaille les conclusions dans le contexte des combats actifs sur le Haut-Karabakh fin septembre 2020 qui « ont suscité de vives inquiétudes quant à la préservation des lieux de culte arméniens et d’autres sites religieux dans ces régions », y compris la cathédrale de Ghazanchetsots. à Chouchi, qui a été « pris pour cible et bombardée » par les forces azerbaïdjanaises à deux reprises, « causant d’importants dommages à ce bâtiment et constituant peut-être un crime de guerre ».

Malgré l’accord de cessez-le-feu de novembre 2020, le rapport indique que « le récent vandalisme et la destruction des cimetières et des pierres tombales arméniens » par l’Azerbaïdjan ont été documentées par les médias.

Les recommandations faites au gouvernement américain par l’USCIRF incluent, entre autres, l’ajout de l’Azerbaïdjan sur la liste de surveillance spéciale du Département d’État américain pour avoir commis ou toléré de graves violations de la liberté religieuse conformément à l’International Religious Freedom Act (IRFA), et pour le Congrès américain. d’organiser des auditions publiques pour enquêter sur la liberté religieuse de l’Azerbaïdjan et les violations plus générales des droits de l’homme.

Selon le rapport, les principales conclusions en Turquie concernant les conditions de liberté religieuse « ont continué à suivre une trajectoire troublante ». Les sites religieux, y compris les lieux de culte et les cimetières, étaient « soumis au vandalisme, aux dommages et, dans certains cas, à la destruction, que le gouvernement ne parvient pas régulièrement à empêcher ou à punir ».

Le rapport cite spécifiquement deux incidents en mai 2020, dans lesquels « un individu a tenté de mettre le feu à une église arménienne » et un autre « a escaladé la porte d’une autre église arménienne et a déchiré sa croix ».

Les recommandations de l’USCIRF comprenaient l’ajout de la Turquie sur la liste de surveillance spéciale du Département d’État des États-Unis pour avoir commis ou toléré de graves violations de la liberté religieuse conformément à l’International Religious Freedom Act (IRFA), exigeant un examen approfondi de l’inclusion des objets qui constituent le patrimoine des communautés religieuses et ethniques minoritaires - résidant auparavant ou actuellement sur le territoire de la République de Turquie - dans toute liste désignée de matériel soumis à des restrictions à l’importation en vertu d’un accord bilatéral sur les biens culturels entre les États-Unis et la Turquie, et soutenant les échanges culturels et éducatifs qui mettent en évidence les histoires et les contributions de ces communautés. En outre, des recommandations appelaient le Congrès américain à intégrer la prise en compte du traitement par la Turquie des minorités religieuses et des questions plus larges des droits de l’homme dans son évaluation continue de la relation bilatérale entre les États-Unis et la Turquie.

S’exprimant lors de la conférence de presse du Département d’État américain, le secrétaire d’État Blinken a déclaré que « la liberté de religion est un droit de l’homme » et a noté que le rapport, qui détaille l’état de la liberté de religion dans près de 200 pays et territoires, « reflète l’effort collectif de centaines de Les diplomates américains du monde entier. "

Le secrétaire Blinken a fait remarquer que le document, qui souligne les actions américaines pour soutenir la liberté religieuse dans le monde, réfléchit sur la liberté religieuse en tant qu ’« élément clé d’une société ouverte et stable ».

« Chaque fois que les droits humains sont bafoués, cela déclenche des tensions et engendre la division », a-t-il poursuivi. Il a noté que la liberté religieuse est un droit qui est encore hors de portée pour un certain nombre de pays.

« Nous restons profondément préoccupés par le sort des communautés minoritaires en Turquie ainsi que par la destruction en cours par l’Azerbaïdjan des sites du patrimoine culturel et religieux arménien, y compris les informations selon lesquelles l’Azerbaïdjan utilise des pierres tombales arméniennes pour construire des routes », a déclaré le directeur exécutif de l’Assemblée, Bryan Ardouny. « En outre, nous exhortons l’administration et le Congrès à prendre des mesures rapides concernant l’agression continue de l’Azerbaïdjan contre le peuple arménien, y compris la nouvelle aujourd’hui que l’Azerbaïdjan a violé la frontière sud-est de l’Arménie lorsque ses forces ont avancé de plusieurs kilomètres dans la province arménienne de Syunik », a conclu Ardouny.

Fondée en 1972, l’Assemblée arménienne d’Amérique est la plus grande organisation nationale basée à Washington qui promeut la compréhension et la sensibilisation du public aux problèmes arméniens. L’Assemblée est une organisation non partisane, 501 (c) (3) exonérée d’impôt.