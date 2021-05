Président Menendez : l’Azerbaïdjan doit respecter la souveraineté de l’Arménie

WASHINGTON - Le président de la commission des relations extérieures du Sénat américain, Bob Menendez (DN.J.), a fait la déclaration suivante en réaction aux informations faisant état d’une violation du droit international par l’Azerbaïdjan avec une incursion illégale dans la province arménienne de Syunik :

« La violation du territoire souverain de l’Arménie par les troupes azerbaïdjanaises est un acte d’agression dangereux et illégal qui souligne la menace persistante à laquelle le peuple arménien continue de faire face. Après ma conversation avec l’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis plus tôt aujourd’hui, il est clair que les États-Unis, et la communauté internationale dans son ensemble, doivent répondre fermement à cette incursion afin que l’Azerbaïdjan comprenne qu’il devra faire face à de graves conséquences pour ses activités malveillantes.

« Lorsque l’Azerbaïdjan a attaqué le peuple arménien l’automne dernier, l’administration précédente n’a pas réussi à s’engager et a laissé la porte ouverte à des dictateurs comme Aliev, Erdogan et Poutine pour décider du sort du peuple arménien. Cela ne peut plus se reproduire. J’exhorte l’administration Biden à s’engager sur cette question au plus haut niveau pour indiquer clairement que l’Azerbaïdjan doit respecter la souveraineté de l’Arménie et que de nouvelles menaces et agressions sont tout simplement inacceptables."