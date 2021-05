Pachinian lui demande d’« éliminer la menace existante »

Présentant la situation dans certaines zones frontalières des provinces arméniennes de Gegharkunik et Syunik lors de la session du Conseil de sécurité, le Premier ministre intérimaire arménien Nikol Pashinyan a demandé aux organes d’État concernés d’entamer des consultations avec l’OTSC afin de prévenir toute escalade future. Voici le discours du 1er ministre :

’’C’est le deuxième jour que nous avons une situation explosive autour du lac Sev et des territoires voisins dans la province de Syunik. La raison en est que certains groupes des forces armées azerbaïdjanaises ont franchi la frontière de l’Arménie et ont pris des mesures pour encercler le lac Sev.

Les forces armées arméniennes ont pris des mesures tactiques. Les Azerbaïdjanais se sont retirés dans certains territoires environnants à la suite des contre-mesures tactiques de nos forces armées. Ni la partie arménienne, ni la partie azerbaïdjanaise n’ont jusqu’à présent utilisé d’armes à feu ou d’autres armes.

Quoi qu’il en soit, près de 250 militaires azerbaïdjanais restent à l’intérieur du territoire arménien, dans certaines parties des provinces de Syunik et de Gegharkunik.

Une évaluation approfondie et complète de la situation montre clairement que ce que les Azerbaïdjanais ont fait est une provocation qui peut avoir des objectifs militaro-politiques beaucoup plus larges.

Il est possible que les Azerbaïdjanais aient franchi la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans ces régions non pas pour résoudre des problèmes locaux, mais pour provoquer un conflit militaire. Les faits suivants le prouvent :

1 - Les représentants des forces armées azerbaïdjanaises tentent d’expliquer leur présence dans ces zones en présentant des cartes manifestement falsifiées, en essayant d’affirmer qu’il s’agit d’un territoire azerbaïdjanais. Comme je l’ai déjà mentionné, les cartes approuvées pendant l’Union soviétique montrent clairement que ces revendications de l’Azerbaïdjan n’ont aucun fondement, ce que les Azerbaïdjanais eux-mêmes savent.

2-Le jour de la provocation, l’Azerbaïdjan a annoncé la tenue d’exercices militaires à grande échelle avec la participation de 15 000 militaires le 16 mai.

3 - Toujours en avril, le président azerbaïdjanais a ouvertement menacé l’intégrité territoriale de l’Arménie, déclarant qu’ils allaient ouvrir un corridor entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan par la force, comme il l’a crié, sous la forme du « corridor de Zangezur ».

Notre évaluation est sans équivoque : la situation actuelle est pleinement conforme au paragraphe 2 de l’article 2 du Traité de sécurité collective, selon lequel « En cas de menace à la sécurité, à la stabilité, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté d’un ou de plusieurs États membres ou de menace à la paix et à la sécurité internationales, les États membres lancent immédiatement le mécanisme de consultations conjointes aux fins de la coordination de leurs positions, élaborent et prennent des mesures d’assistance à ces États membres aux fins de l’élimination de la menace en question ».

Sur la base de ce qui précède, je charge le ministre intérimaire des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Ara Ayvazian, le ministre intérimaire de la Défense, Vagharshak Harutyunyan, et le secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigoryan, de prendre des mesures pour lancer des consultations conformément à l’article 2 du Traité de sécurité collective, notamment pour coordonner les positions des États membres de l’OTSC et éliminer la menace existante. Deuxièmement, prendre des mesures pour lancer les procédures prévues par le Règlement de réponse aux crises de l’Organisation de sécurité collective du 10 décembre 2010. Je rappelle que cette procédure définit le mécanisme des activités conjointes visant à résoudre les situations de crise.

Je considère qu’il est nécessaire de souligner que, bien que pour le moment nous n’ayons pas de cas de tirs dans les zones mentionnées, une réaction rapide de l’OTSC est nécessaire pour prévenir une future escalade et pour protéger l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, sa stabilité et sa souveraineté. Et nous prenons ces mesures en tant qu’État membre de l’OTSC’’.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l’OTSC, Stanislav Zas, a discuté de la situation dans la province arménienne de Syunik lors de conversations téléphoniques avec le ministre intérimaire de la défense arménien, Vagharshak Harutyunyan, et le ministre intérimaire des affaires étrangères, Ara Aivazian.

« L’OTSC suit de près l’évolution de la situation dans les régions frontalières de la province de Syunik et, si nécessaire, des mesures seront prises conformément au Traité de sécurité collective et à la Charte de l’OTSC », indique le communiqué.

Le 12 mai au matin, les forces armées azerbaïdjanaises ont franchi la frontière de l’Arménie sur le territoire du lac Sev dans la province de Syunik et ont avancé de 3,5 kilomètres, tentant d’encercler le lac. Le Premier ministre intérimaire Nikol Pashinyan a déclaré que cette action est intolérable pour l’Arménie, car elle constitue un empiètement sur le territoire souverain de l’Arménie.