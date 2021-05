Nouvelle violation de l’intégrité territoriale de l’Arménie

Des incursions de forces armées azerbaïdjanaises en territoire arménien ont été constatées, ainsi que différents mouvements de troupes au sud de l’Arménie, depuis le mercredi 12 mai.

Ces avancées sur le territoire de la République d’Arménie se font en violation flagrante du droit international, de l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020, et du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe dont la République d’Azerbaïdjan est signataire.

Dans le même temps, aujourd’hui, jeudi 13 mai, le président azerbaïdjanais Ilham Alyiev a prononcé un discours dans la ville de Chouchi, conclu par cette proclamation : « le Karabagh est azerbaïdjanais ! ». Cette nouvelle provocation démontre que, après la guerre qu’il a déclenchée il y a plusieurs mois, l’Azerbaïdjan ne cherche pas à créer comme il le prétend les conditions d’une paix durable. Au contraire, cette nouvelle déclaration agressive constitue une alerte très sérieuse, à quelques jours d’un mouvement de troupes majeur annoncé par l’Azerbaïdjan tout récemment comme un « exercice militaire » – ce même prétexte avait précédé le déclenchement des hostilités par Ilham Alyiev en septembre 2020.

Il est donc urgent de s’opposer catégoriquement à ces provocations, si nous voulons qu’elles ne donnent pas lieu à la même escalade de la violence. La France doit condamner très fermement la violation de l’intégrité territoriale de l’Arménie, comme elle a eu le courage de dénoncer l’agression unilatérale lancée par l’Azerbaïdjan en septembre dernier. Les attaques multipliées depuis plus de huit mois, les crimes de guerre documentés et cette nouvelle violation de frontières internationalement reconnues ne peuvent plus avoir pour seule réponse le silence consternant des institutions internationales. Je demande au Président de la République Emmanuel Macron d’assumer pleinement l’engagement de la France pour le respect du droit international, et l’amitié qui lie notre pays à l’Arménie, en mettant tout en œuvre pour que l’Azerbaïdjan cesse enfin ces manœuvres de déstabilisation.

François-Xavier Bellamy, député au Parlement européen