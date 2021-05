Ara Aïvazyan a fait part de son inquiétude à Ann Lynde la présidente de l’OSCE face à la violation frontalière de l’Arménie par l’Azerbaïdjan

Ara Aïvazyan le ministre par intérim des Affaires étrangères de l’Arménie a appelé le 13 mai Ann Linde la ministre des Affaires étrangères de Suède et président en exercice de l’OSCE. L’objet de l’appel téléphonique était la violation de la frontière de l’Arménie par les troupes azéries le 12 mai dans la région du Syunik. Le chef de la diplomatie arménienne a évoqué la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ara Aïvazyan et Ann Linde admirent ensemble que face à cette violation frontalière était un fait grave et inquiétant pour la sécurité et la paix dans la région. Ils ont confirmé une nouvelle fois que l’OSCE devait redoubler ses efforts pour l’établissement de la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.

Krikor Amirzayan