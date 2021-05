Invitation au voyage avec Guédiguian

C’est un replay qu’il ne faut pas rater. Arte nous emmène à la découverte de lieux qui ont inspiré des artistes, de cités et de cultures uniques. Comme peut l’être l’Arménie pour des non initiés. Dans ce reportage, la caméra se promène avec Serge Avédikian, entre autres, dans les rues de Erévan, les villages et les paysages qui ont nourri le film de Robert Guédiguian, Voyage en Arménie. L’occasion aussi de s’interroger sur les racines, l’exil et les diasporas.

