Sergueï Lavrov a appelé son homologue azéri Djeyhoun Bayramov pour évoquer les faits qui se sont déroulés à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Jeudi 13 mai Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères à appelé sont homologue azéri Djeyhoun Bayramov pour évoquer les faits qui se sont déroulés le 12 mai à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Des soldats Azéris avaient très tôt le matin du 12 mai franchi la frontière arméno-azérie dans la région de Syunik pour s’installer sur le territoire arménien et avancer leurs positions près du lac Sév Lidj.

« Concernant la situation tendue à la frontière arméno-azérie, la Russie comme plus tôt avec la communication avec le ministre arménien des Affaires étrangères par intérim Ara Aïvazyan, il a été confirmé la volonté du maintien strict du cessez-le-feu signé entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie le 9 novembre 2020 ainsi que les déclarations du 11 janvier 2021 à propos de la nécessité de réaliser ces accords » a indiqué le communiqué de la diplomatie russe.

« Il a été particulièrement souligné l’importance de régler de tels faits par des méthodes politico-diplomatiques » indique le même message en affirmant que la diplomatie russe est prête à soutenir la paix durable au Sud-Caucase.

Krikor Amirzayan