François Reynaert étrille Thierry Mariani

Ce mercredi 12 mai, dans l’émission « Les informés » animée par le journaliste Jean-Francois Achilli, de 20h00 à 21h 00 sur France Info TV et radio, l’écrivain & journaliste, chroniqueur à l’Obs, François Reynaert, s’est livré à un réquisitoire sans concessions contre Thierry Mariani, candidat RN aux Régionales en PACA.

Face aux micros et aux caméras, en compagnie de Roseline Febvre, cheffe du Service politique de France 24, de Chloé Martin, politologue et chroniqueuse à l’Express, de Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne du journal Ouest-France et François Reynaert, étaient interrogés sur différents sujets de l’actualité nationale et internationale.

« Thierry Mariani est l’ami personnel du dictateur d’Azerbaïdjan ! » F.R

Évoquant le scénario des prochaines élections Régionales, François Reynaert a déclaré : « Je pense personnellement que si Thierry Mariani est élu ce sera une catastrophe pour la France », en énumérant avec force et détails les très nombreuses relations sulfureuses qu’entretient le soutien déclaré de l’Azerbaïdjan avec d’autres dictateurs depuis plus de 15 années.

« L’Azerbaïdjan est l’ennemi de l’Arménie » F.R

Dans sa diatribe, François Reynaert a également évoqué en filigrane la guerre du Karabagh, en rappelant la présence importante de la communauté arménienne en PACA qui saura se mobiliser contre sa candidature.

Le verbe fort, déterminé, l’écrivain et journaliste a asséné ses coups contre Thierry Mariani, devant ses confrères qui approuvaient son analyse. « Tout à fait d’accord, rien à rajouter », concluait Stéphane Vernay

Début du débat 34min 40 sec

Alain Sarkissian