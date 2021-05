La France doit sanctionner l’Azerbaïdjan, par Valérie Boyer

AGRESSION DE L’ARMÉNIE : LA FRANCE DOIT SANCTIONNER L’AZERBAÏDJAN

Profitant du regain de tension au Proche-Orient, plusieurs centaines de soldats azerbaïdjanais ont envahi la région du lac Noir, près des villages de Verishen et d’Ichanassar au Syunik province méridionale de la République d’Arménie. Cette nouvelle agression ordonnée par le régime d’Ilham Aliev intervient moins de six mois après la guerre déclenchée contre la République d’Artsakh et démontre si besoin en était les intentions belliqueuses et éradicatrices de l’Azerbaïdjan.

« Cette initiative gratuite montre combien l’invocation du droit international par le régime azerbaïdjanais dans le cadre de son agression envers la République d’Artsakh n’était qu’un prétexte pour perpétuer une politique d’annexion par la force de l’Arménie c’est une violation caractérisée de l’intégrité territoriale de l’Arménie »

Les soldats russes présents sur place en tant que force d’interposition, forces de paix, depuis le cessez-le-feu au terme de la guerre des 44 jours en novembre 2020 ont permis de stopper provisoirement l’agression azerbaïdjanaise mais les troupes de Bakou continuent pour l’heure d’occuper le lac Noir situé en Arménie et contrôlent ainsi l’approvisionnement en eau de la ville arménienne de Goris.

Les Azéris au mépris des accords de cessez-le-feu et des frontières de la République d’Arménie prétextent cette violation de son intégrité territoriale, car ils souhaitent revoir les frontières autour du lac Noir et s’emparer de l’approvisionnement en eau de Goris. Les forces de paix russes sur terre et dans les airs se sont interposées. Cette nouvelle agression montre bien combien la maîtrise de l’eau est un objectif majeur des turcos-azéris qui détiennent depuis la guerre des 44 jours les trois (sur quatre) sources d’approvisionnement en eau de l’Artsakh bien sûr mais aussi du lac Sevan principal lac d’Arménie.

« Devant cette nouvelle agression, la France coprésidente du groupe de Minsk et membre de l’OSCE, doit sortir de sa politique artificieuse de neutralité pour dénoncer l’agression azerbaïdjanaise, sanctionner ce régime de Bakou qui déstabilise le Sud-Caucase et apporter dans les meilleurs délais son concours aux forces d’interposition russes afin de permettre aux Arméniens et Artsakhiotes de vivre en paix dans leur pays respectifs. Je suis d’autant plus inquiète que les intentions racistes et génocidaires envers les Arméniens qui animent les Azerbadjainais sont sinistrement promues via le musée de la honte de Bakou et que les Présidents Aliev et Erdogan ont multiplié récemment des intentions d’annexion de cette région d’Arménie voire de toute d’Arménie »

Valérie Boyer

Membre du Cercle d’Amitié France-Artsakh, et vice présidente du groupe d’amitié France-Arménie au Sénat.