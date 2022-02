Vladimir Poutine aurait refusé de recevoir Robert Kotcharian selon civic.am

Selon Civic.am le 2e président de l’Arménie et candidat aux élections législatives du 20 juin en Arménie se trouve à Moscou. Mais cette visite dans la capitale russe avec des rendez-vous semblerait être compromise car Robert Kotcharian aurait demandé en vain un rendez-vous avec Vladimir Poutine. Ce dernier aurait refusé net. Face à ce refus, Robert Kotcharian aurait demandé un entretien avec le responsable du cabinet du président russe et notamment son chef, Anton Vaynoy. Un nouveau refus. A Moscou à Robert Kotcharian il ne restait plus qu’à réaliser des réunions liées aux affaires…

