La compagnie aérienne arménienne Armenia a inauguré une nouvelle ligne entre Erévan et Hurghada la station balnéaire d’Egypte sur la mer Rouge

Depuis le 12 mai la compagnie aérienne arménienne Armenia a débuté ses vols réguliers aller-retour entre Erévan et Hurghada la station balnéaire égyptienne sur la mer Rouge. Information diffusée par Gevorg Khachatryan le directeur-adjoint de la compagnie Armenia. Les vols se dérouleront une fois par semaine et progressivement à l’approche de l’été ils passeront à quatre par semaine. Le 14 mai la compagnie Armenia procédera à l’inauguration de cette nouvelle ligne et la présentation de sa filiale Armenia tours.

Krikor Amirzayan