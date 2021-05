Adam Schiff a informé l’administration du président Joe Biden sur la violation de la frontière de l’Arménie par les soldats Azéris hier matin dans la région du Syunik

Adam Schiff membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis a demandé a informé l’administration du président Américain Joe Biden de la violation des frontières de l’Arménie par les soldats Azéris mercredi matin près du lac Sév Lidj dans la région de Syunik.

Dans sa lettre, Adam Schiff écrit le contenu de sa lettre sur sa page facebook en affirmant « je suis profondément inquiet des derniers évènements dont on a pris connaissance. Les troupes azéries, comme cela est communiqué, sont passées en territoire de l’Arménie. Si cela est vérifié, cela signifie que c’est une nouvelle opération de provocation qui pourrait aboutir à de futures pertes. Il est temps que les Etats-Unis sachent que notre politique a soutenu le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev pour aller sur le terrain de l’escalade du conflit qui porte en lui le danger d’une future guerre ». Adam Schiff invite les Etats-Unis à ne plus fournir d’aide financières à l’Azerbaïdjan qui sera utilisée à des fins militaires, un pays qui « régulièrement viole la souveraineté des voisins ».

Adam Schiff affirme qu’il est en lien avec l’administration du président Joe Biden et leur a fourni tous ces éléments.

Krikor Amirzayan