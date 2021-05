Le livre coup de poing

Son livre écrit en néerlandais, « Ik ga « leven » » « Je vais vivre », n’est pas traduit en français. Du moins, pas encore, même si il fait un carton aux Pays-Bas. Mais l’histoire de Lale Gül, 23 ans, ressemble trait pour trait à celle de Claire Koç : des jeunes femmes qui veulent s’intégrer dans le pays dont elles ont la nationalité. Pour l’une comme pour l’autre, il n’est apparemment pas possible d’être d’origine turque et de vouloir vivre comme une Européenne en Europe. Sans risquer sa vie....

Car aujourd’hui, ce phénomène de librairie reçoit des menaces de mort, avec photos d’armes lourdes. Elle vit seule, dans une chambre d’hôtel, sa famille ayant coupé les ponts avec elle depuis la publication du brûlot. Avant ce roman déjà, ses tentatives d’émancipation s’étaient soldées par des pressions morales, des insultes et des violences physiques. Un temps défendu par son frère, elle ne bénéficie plus aujourd’hui que du soutien de personnes en rupture avec la communauté turque.

Il faut dire que l’auteure n’a pas mâché ses mots comme en témoigne ce court extrait où Bürsa l’héroïne décrit sa vie dans un milieu turc et ultra-conservateur.

« Écouter, jouer de la musique : interdit. Donner un rendez-vous : pas le droit. Fréquenter des personnes du sexe opposé : illégal. S’habiller avec élégance et se maquiller : inapproprié. Rester dehors le soir : pas autorisé. Regarder des films ‘‘immoraux’’, des séries ‘‘infectes’’ : inacceptable (je ne parle pas de porno, juste de films où l’on échange un baiser). Célébrer un anniversaire ou d’autres fêtes d’infidèles : hors de question. Travailler avec des hommes : proscrit. Sortir danser ou assister à un festival : prohibé. […] Suis-je donc condamnée à vivre comme une grasse plante d’intérieur ? Suis-je censée aller vers un mariage d’où tout sexe a été dégagé avant même que ça n’ait commencé, parce que mes géniteurs ont choisi pour moi une exsangue bite coranique totalement dénuée d’humour ? Puis me transformer en poule pondeuse comme toutes les femmes de mon entourage ? Et ronger ainsi mon frein le reste de mon existence ? Est-ce là ma raison de vivre ? Ma tragédie réjouit-elle donc Dieu ? »

Ses parents n’ont pas lu ses écrits : sa mère est analphabète et son père parle très mal le néerlandais. Ni l’un ni l’autre, ni la communauté ultra-rigoriste à laquelle ils appartiennent ne sont prêts à entendre un seul mot de ce plaidoyer pour la liberté et l’émancipation. C’est pourtant dans cet esprit que Lale a écrit son roman. Pour dire aux autres filles aussi qu’elles ne sont pas seules.

Mais ce courage a un prix : la solitude, la rupture avec le monde de l’enfance et la famille. On aimerait que ce sacrifice serve à faire évoluer les mentalités. Rien n’est moins sûr surtout avec un Erdogan qui instrumentalise ces mentalités moyennageuses. Que l’on ne s’y trompe pas, cette histoire n’est pas anodine. Ce que ces gens ne sont pas prêt à accorder à leur propre fille - la liberté et la tolérance-, ils refusent encore plus ne serait-ce que de l’envisager pour des minorités honnies. Mais ce livre prouve que le changement peut venir des nouvelles générations. Peut-être.

