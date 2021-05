Azerbaïdjan : autorisez la Cour des droits de l’homme à enquêter sur les allégations de torture de détenus

Le sort de près de 200 Arméniens qui seraient détenus par les autorités azerbaïdjanaises et qui feraient l’objet, selon les informations, de mauvais traitements et d’humiliations, plusieurs mois après que leur retour a été ordonné dans le cadre d’un cessez-le-feu mettant fin au conflit armé entre les deux pays au sujet du Haut-Karabakh, n’est toujours pas éclairci .

En réponse aux informations faisant état de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux captifs civils arméniens détenus par l’Azerbaïdjan après leur récent conflit armé, Freedom House a publié la déclaration suivante :

« Nous sommes profondément préoccupés par les rapports faisant état de traitements déshumanisants et d’abus, y compris la torture, d’Arméniens capturés et détenus par l’Azerbaïdjan après le récent conflit armé », a déclaré Marc Behrendt, directeur des programmes Europe et Eurasie de Freedom House. « Nous exhortons les autorités azerbaïdjanaises à coopérer pleinement avec les efforts de la Cour européenne des droits de l’homme pour enquêter sur la validité des rapports faisant état de traitements déshumanisants infligés aux détenus arméniens, quel que soit leur statut, et à veiller à ce que ceux qui sont encore en détention bénéficient de toutes les protections requises par le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire, notamment l’absence de torture et de traitements inhumains, et à ce que les détails de leur rapatriement soient fournis. En tant que signataire de la Convention européenne des droits de l’homme, l’Azerbaïdjan est tenu de coopérer pleinement avec la Cour et de fournir toutes les informations demandées afin de faciliter une enquête transparente sur ces questions graves. »

Contexte

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont entrés dans un conflit armé au sujet du territoire du Haut-Karabakh en septembre 2020, qui a pris fin lorsqu’une déclaration de cessez-le-feu a été finalisée en novembre de la même année. Alors que les deux parties étaient tenues de restituer les détenus selon les termes de la déclaration, les autorités azerbaïdjanaises ont été accusées de détenir des prisonniers de guerre et des prisonniers civils arméniens. Des détenus arméniens ont été victimes d’abus et d’humiliations pendant leur détention en Azerbaïdjan, selon des témoignages recueillis sur les médias sociaux et vérifiés à titre préliminaire par Human Rights Watch (HRW) en mars.

Le gouvernement arménien a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au sujet du sort de dizaines de détenus qui se trouveraient en Azerbaïdjan. Début mars, la Cour européenne des droits de l’homme a maintenu ses mesures provisoires - qui visent à protéger les personnes contre toute nouvelle atteinte à leur intégrité physique pendant que l’affaire est en cours - pour 188 personnes. Elle a également demandé au gouvernement azerbaïdjanais de fournir davantage d’informations sur l’état de santé des détenus, les conditions de leur détention et les détails de leur rapatriement prévu.

L’Azerbaïdjan est classé « non libre » dans Freedom in the World 2021, « non libre » dans Freedom on the Net 2020, et « régime autoritaire consolidé » dans Nations in Transit 2021.

